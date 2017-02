Jeder kann es schaffen - nur nicht Alle: Ursachen und Wirkung bei Anschlag und Amoklauf Nach Frankreich sind nun in Deutschland vermehrt Meldungen zu Amoklauf, Anschlag, Attentat zu registrieren, die zu schnellen Reflexen in den Medien, der Politik und in der Bevölkerung führen. Die Ursachen sind so vielfältig, wie die Gesellschaft in ihrer Struktur bunt und vielfältig ist. Dabei kommt es in den Medien und dann auch in der Diskussion in der Gesellschaft zur Verwendung von unterschiedlichen