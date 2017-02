Sonderausstellung "Fußball. Halleluja!" im Bremer Focke Museum

Elf Freunde – elf Themen



Die Ausstellung in deutscher und englischer Sprache präsentiert einzigartige Objekte, spektakuläre Bilder und Filmaufnahmen – darunter die Trikot-Hose von Lionel Messi, ein Stück Rasen des WM-Finales 2006 in Berlin und eine Replik des Maradona-Altars aus Neapel – und geht dabei der Frage nach, ob Fußball unsere neue Religion ist. Gegliedert in elf verschiedene Themenbereiche werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Fußball und Religion anhand von internationalen, nationalen und bremischen Beispielen untersucht. Neben der Heiligenverehrung von Fußballprofis thematisiert die Sonderausstellung die wertevermittelnde Rolle des Sports ebenso wie die wachsende Kommerzialisierung sowie die politische Instrumentalisierung. Die Symbolik in der Fußballwelt wird beleuchtet, die sozialen Hierarchien in den Stadien als auch die Rivalitäten zwischen einzelnen Fußballvereinen und deren Fans.



„Lebenslang Grün-Weiß“



Auch die Bremer Fußballkultur spiegelt sich in der Ausstellung wider. Die Ausstellungsthemen „Lebenslang Grün-Weiß“ und „Die Wunder von der Weser“ wurden dafür in enger Kooperation mit dem SV Werder Bremen entwickelt. Beim DFB Fußball-Parcours „Focke kickt“ können Kinder und Jugendliche mit dem Ball ihre Geschicklichkeit an verschiedenen Stationen testen und ihre Ergebnisse in einen Spielerpass eintragen. Ein umfangreiches Veranstaltungsangebot mit Diskussionen und Vorträgen sowie Workshops, Führungen und Programmen für Schulklassen und Vereine rundet die mehrmonatige Sonderausstellung ab.



Nähere Informationen zu Eintrittspreisen und weiteren Museen in der Hansestadt Bremen sowie zu Übernachtungsmöglichkeiten in zentral gelegenen Hotels gibt es bei der Bremer Touristik-Zentrale unter Service-Telefon 04 21 – 30 800 – 10 oder im Internet unter www.bremen-tourismus.de.