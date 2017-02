Die Top Reisejuwelen bei Airbnb für 2016

Die Top-16-Liste ergibt sich aus einer detailreichen Analyse von Reisen, die 2015 unternommen wurden und Menschen in lokale Communities eintauchen ließen. Darüber hinaus zeigt die Analyse, welche Aktivitäten und Attraktionen die Menschen an diese Orte lockten. Unter den 16 Trendvierteln befinden sich die weltweit beliebtesten Städte, in denen ein außergewöhnlich starkes und schnelles Wachstum an Airbnb-Gästen zu beobachten ist. An diesen Orten haben Gäste die Möglichkeit, die Stadt nicht nur oberflächlich zu erleben. Stattdessen tauchen sie dort in die essentielle Kultur des Stadtteils ein und fühlen sich nicht wie temporäre Besucher, sondern wie ein Teil der Gemeinschaft.



Erkennbar ist, dass eine deutliche Mehrheit (74 Prozent) der Airbnb-Gäste lieber abseits der traditionellen Stadtzentren übernachten. Um die Essenz einer Stadt kennenzulernen, suchen sie den direkten Zugang zu den Menschen, die eine Stadt so besonders machen. Durch ihre Gastgeber und deren Community erhalten Airbnb-Reisende beispielsweise Insider-Tipps zum netten Café um die Ecke, Infos zu den besten Joggerstrecken oder erfahren, welche lokalen Galerien besuchenswert sind. Viele dieser Tipps können Reisende sogar bereits vor dem Antritt ihrer Reise auf dem Profil ihres Gastgebers entdecken.



16 entdeckenswerte Stadtviertel für 2016*



1. Chūō-ku in Osaka, Japan - 7471% Wachstum

2. Banglampoo in Bangkok, Thailand - 1239% Wachstum

3. Brickfields, Kuala Lumpur, Malaysia - 1231% Wachstum

4.Capucins in Bordeaux, Frankreich - 966% Wachstum

5. Koukaki in Athen, Griechenland - 801% Wachstum

6. Triana in Sevilla, Spanien - 774% Wachstum

7. Hammerbrook in Hamburg, Deutschland - 418% Wachstum

8. Kaneohe on Oahu, USA - 324% Wachstum

9. Meireles in Fortaleza, Brasilien - 287% Wachstum

10. Roma Sur in Mexico City, Mexiko - 279% Wachstum

11. Oak Lawn in Dallas, USA - 264% Wachstum

12. Poncey-Highland in Atlanta, GA, USA - 242% Wachstum

13. District VII in Budapest, Ungarn - 148% Wachstum

14. The Bukit Peninsula, Bali - 134% Wachstum

15. Richmond in Melbourne, Australien - 126% Wachstum

16. Constitución in Buenos Aires, Argentinien - 125% Wachstum



*Prozentuales Wachstum von Airbnb-Gästen die von 2014 bis 2015 in Unterkünften von Airbnb-Gastgebern in diesen Stadtteilen übernachtet haben​.



