Latizón TV sponsert einjährige Lateinamerika-Reise

Das Gefühl völliger Freiheit und Unabhängigkeit, gepaart mit der Begeisterung für fremde Kulturen, das ist es, was die beiden antreibt. Dabei geht es Ihnen aber auch um einen gelebten Kulturaustausch, ein gegenseitiges Kennenlernen der verschiedenen Nationen. Vor diesem Hintergrund besuchen die beiden auch ein deutsch-guatemaltekisches Hilfsprojekt für Kinder in Guatemala. Und nicht zuletzt freuen sich die beiden auch, die Stadt Eisenach in die Welt zu tragen und den Menschen in Süd- und Mittelamerika ihre Heimat im Herzen Deutschlands ein Stück näher zu bringen.



Unterstützt wird die Reise von Latizón TV, dem deutschen Lateinamerikasender. Latizón TV will mit seinem Programm den Menschen in Deutschland die Vielfalt Lateinamerikas näher bringen, abseits von der üblichen Katastrophen- und Klischeeberichterstattung. „Wir möchten mit unserem Programm den interkulturellen Austausch fördern“, so Geschäftsführerin Ursulina Pittrof, „Wir schwimmen mit Konstanze Viez und Harald Bittdorf auf einer Wellenlänge, daher ist es für uns die konsequente Fortsetzung unserer redaktionellen Arbeit, die Tour der beiden als Sponsor zu unterstützen.“ Latizón TV wird im Rahmen seines Fernsehprogramms auch regelmäßig von den Erlebnissen der beiden Eisenacher auf ihrer Reise berichten.



Nähere Informationen dazu gibt es unter www.latizon.de