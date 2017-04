Tagungen und Kongresse mitten im Herzen Deutschlands

Wir erinnern uns. Seit April 2010 speit der Vulkan Eyjafjallajökull in Island Asche in den Himmel. Täglich kostete das allein die Airlines in Europa mehr als 100 Millionen Euro, wegen der Sperrung des nordeuropäischen Luftraums. Die Wetterverhältnisse ändern sich immer mehr ins Extreme. Gleichzeitig versuchen immer mehr Wirtschaftszweige mit Zertifikaten dem Umweltschutz und der damit verbundenen Nachhaltigkeit gerecht zu werden.



So konnten bei der weltgrößten Bauausstellung "bauma 2010" in München mehrere hunderte Aussteller ihren Messestand nicht termingerecht besetzen und Fachbesucher kamen, selbst innerhalb Deutschlands, Tage zu spät. Um einschneidenden Beeinträchtigungen zu begegnen, wird der Bedarf durch Telefonkonferenzen und live streaming deshalb immer beliebter und in den Chefetagen werden Alternativlösungen diskutiert.



Das persönliche Gespräch ist nicht ersetzbar. Wer allerdings das direkte und persönliche Gespräch sucht, kommt an einem zentralen Treffpunkt wie einer Fachtagung, Kongress und Ausstellung bzw. Messe nicht vorbei. So bieten fast alle größeren Städte und Hotels in Deutschland für diesen Bereich Ihre Dienstleistungen und Räumlichkeiten an. Dabei spielen Erreichbarkeit, Standort, Organisation und Betreuung für einen Event eine wichtige Rolle.



Full-Service für Tagungen und große Events



Im Gegensatz zu manch anderer Stadt, werden in Kassel, aufgrund der zentralen Lage und schnellen Erreichbarkeit mit allen Verkehrsträgern, einer Veranstaltung nahezu keine Grenzen gesetzt. Tagungen, Feiern, Fortbildungen, Ausstellungen, Konzerte und Kulturprogramme. In Kassel ist fast alles unter dem Blickwinkel großer Momente realisierbar.



Mit einem Raumangebot für bis zu 3.000 Teilnehmern, einer maximalen Kapazität im größten Raum von 1847 Personen, 24 anmietbaren Räumen und direkter Anbindung zum 4-Sterne-Hotel Ramada Kassel City Centre zählt die an der Märchenstraße gelegene Stadt Kassel mit dem Tagungszentrum „Kongress Palais Kassel“ zu den perfekten Anbietern, wenn es um einen Kongress, eine Tagung oder einen Event geht.





Tagen mit Event-Charakter



Schon das Hauptfoyer des Kongress Palais Kassel ist mit seinen Materialkombinationen aus Natursteinen, hochwertigen Metallen, edlen Hölzern und Licht- und Schattenspielen sehr beeindruckend und eröffnet ungeahnte Möglichkeiten für Empfänge, Ausstellungen und kleine Messen.



Für große Banketts steht mit dem "Blauen Saal" ein Ort der Inspiration bereit. Der Charme seiner Architektur und die Liebe zum Detail sprechen die Sinne ihrer Gäste an und lassen in seinem blau-goldenen Farbspiel jeden Event zu einem einzigartigen Erlebnis werden. Das atemberaubende Ambiente, geprägt durch die spezielle Farbgebung und zahlreiche klassische Elemente, wie die Kassettendecke, Kronleuchter und blattgoldverzierte Säulen liefern ein unvergleichliches Flair.Für die großen Momente steht der Festsaal des Kongress Palais Kassel bereit. Ganz gleich ob Sie Bälle, Messen, Konzerte oder Kongresse veranstalten. Dieser optisch beeindruckende Festsaal bietet für jeden Anlass funktionale Atmosphäre und sorgt damit für unvergessliche Augenblicke.



Zwischen Blauem Saal und Festsaal erstreckt sich die große Wandelhalle, die gleichermaßen Ausgangs- und Treffpunkt während eines Events ist. Auch hier kamen hochwertige Materialen wie Holzboden und Stuck verzierte Decken zum Einsatz und bilden damit einen homogenen Übergang zu den Sälen.



Tradition und Moderne ergänzen sich im Kongress Palais



Wer einen kompromisslos modernen und lichtdurchfluteten Tagungsbereich benötigt, dem sei der moderne Aschrottflügel empfohlen, in dem die Konferenzsäle „Rosensaal“ und „Aschrottsaal“ untergebracht sind. Dank eines separaten Eingangs kann der Aschrottflügel als eigenständiges Konferenzzentrum genutzt werden.



Mit diesem kompromisslos modernen Anbau ist es dem Kongress Palais gelungen, nicht nur die Kapazität deutlich zu erweitern und damit noch mehr Flexibilität für Events zu erlangen. Mit dem Neubau gelang es zugleich, Tradition und Moderne erfolgreich zu verbinden.



Damit nicht genug: Um die gestiegenen Anforderungen an einen modernen Veranstaltungsort auch in der Zukunft zu erfüllen, erfolgte im April 2010 der Spatenstich für den zukünftigen „Kolonnadenflügel“, mit dem im Sommer 2011 dann weitere 2900 Quadratmeter zusätzliche barrierefreie Flächen bereit stehen werden. Diese Fläche kann für eine optimale Raumnutzung dann bis zu sechsfach unterteilt werden und ermöglicht damit die parallele Durchführung unabhängiger Veranstaltungen.



Professionelle Medientechnik und Full-Service für jeden Anlass



Das Kassel Kongress Palais Team unterstützt Sie in all Ihren Anforderungen an eine gelungene Veranstaltung. Das in allen Belangen zur Seite stehende Netzwerk an bewährten Technik- und IT-Dienstleistern, Messebauern, Personal- und Servicedienstleistern sowie Hotellerie und Catering garantieren einen Full-Service, der keine Wünsche offen lässt.



Ob Großleinwände, höhenverstellbare Bühnen, Laufsteg mit Verkleidung, W-LAN, computergesteuerte Beleuchtung, Tageslicht und Verdunklung in den Sälen oder mobile Projektionstechnik, wie beispielsweise Beamer, Overheadprojektoren, Video- und Moderationsequipment. Hier kann wirklich jeder Tagungs- und Kongressveranstalter seine individuellen Wünsche realisieren und umsetzen.



Für Rahmenprogramme, Incentives und Ausflüge steht ebenfalls ein professionelles Team bereit, das Stadtrundfahrten, Fachexkursionen, Bus- Shuttletransfers, Zimmervermittlung, Gästeführer, Dolmetscher und Messehostessen reibungslos organisiert.



Die Leistungen auf einen Blick:



• Konferenz- und Medientechnik

• Messe- und Ausstellungsbau, Dekoration

• IT-Support in Planung und Ausstattung

• Shuttle- und VIP-Services

• Sicherheits- und Personaldienstleistungen

• Kostenfreie Vermittlung von Zimmern und Räumlichkeiten für Veranstaltungen

• Organisation und Gestaltung von individuellen Rahmenprogrammen und Arrangements

• Stadtrundfahrten, Fachexkursionen sowie Führungen in verschiedenen Sprachen





Feste Budgetplanung - Dank Tagungspauschale



Für Tagungs- und Kongressveranstalter stehen individuell erstellte Tagungspauschalen bereit, die dem Eventveranstalter helfen, das vorgesehene Budget im geplanten Rahmen zu halten. Details zu den verschiedenen Möglichkeiten einer Tagungspauschale erhalten Interessierte vom Kongress Palais gerne auf Anfrage.



Novum: Erstes Deutschlandweites EVVC / Green Globe“-Zertifikat für Kassel



Dass Veranstalter und Teilnehmer sich ökologisch verantwortungsvoll ausrichten, zeigen die mittlerweile vielfältigen Befragungen auf Messen und Großevents. Der 40. Earth Days in 2010 beschrieb exemplarisch die Entwicklungen der Branche und zeigte auf, dass Reisende sich ökologisch verantwortungsvoll verhalten wollen.



Nachhaltigkeit: Kassel erfüllt Anspruch und Wirklichkeit



Diesem Anspruch kommt Kassel als erste Stadt Deutschlands in Form des Green Globe Zertifikats, das als weltweit erfolgreichste Umweltmarke für die Touristik- und Veranstaltungsbranche gilt, mit dem zertifizierten Kongress Palais schon seit September 2009 nach und trägt damit bei, dass jeder Veranstalter mit ruhigem Gewissen einen Kongress oder eine Tagung unter Beachtung der Umwelt- und Nachhaltigkeitsforderungen abhalten kann.



Kein Wunder, dass der zweite bundesweite Kongress "100% Erneuerbare-Energie-Regionen“ im September 2010 und 2011 der Solar World Congress, durchaus „standesgemäß“, im Kongress Palais stattfinden. Im Jahre 2014 wird außerdem die Verleihung des Deutschen Umweltpreises im Kongress Palais Kassel organisiert, was einer weiteren Auszeichnung entspricht.



Der Beweis: In der Fernwärme werden rund 40% pro Jahr eingespart, es werden 100% Naturstrom bezogen, der CO2-Ausstoß wird um 225 Tonnen pro Jahr in Kassel reduziert und durch eine digitale Archivierung werden Prozesse ökonomisch gestaltet, Papier in großem Umfang gespart und die Entsorgung bleibt umweltfreundlich organisiert. All diese Anstrengungen wirken sich auf die Umwelt wie auf die Preise für Veranstalter positiv aus.



Knut Seidel, Geschäftsführer der kassel tourist GmbH und Mitinitiator der Zertifizierung: „Unternehmen legen inzwischen Wert auf umweltfreundliche Veranstaltungshäuser und diesem Anspruch kommt Kassel mit dieser Umweltzertifizierung gerne nach".



Bei der Zertifizierung wurde das Kongress Palais Kassel in rund 150 Kriterien geprüft. Dabei wurde der Umgang mit Energie und Rohstoffen ebenso beleuchtet, wie das Management.



Unter anderem wurden wissenschaftlich nachweisbare Indikatoren wie der Wasserverbrauch, Emissionen, Abfall und Reinigung geprüft. Außerdem nahmen die Prüfer kulturelles Engagement, Beschwerdemanagement, den Einkauf von Fair Trade Produkten, die Empfehlung umweltfreundlicher Lokale für Kongressbesucher oder Aus- und Weiterbildung des Personals im Bereich Umweltschutz unter die Lupe.



Die Zertifizierung belegt damit nachweisbar: Kassel zählt zu den Top Adressen im Tagungs- und Eventbereich.



Resümee der Redaktion: Ob aus dem Süden, Norden, Westen oder Osten. Kassel liegt zentral in der Mitte Deutschlands, ist bestens mit der Bahn und dem Auto erreichbar und verhilft jedem Veranstalter so zu mehr Planungssicherheit. Für Tagungen und Kongresse ist die documenta Stadt mit ihrer Fülle an Sehenswürdigkeiten Kultur- und Freizeitangeboten erste Anlaufadresse, wenn es um das Thema Tagungen, Events und Kongresse in Deutschland geht.



Anreise mit dem Auto:

• A7 Flensburg - Hamburg - Kassel - Frankfurt bzw. Würzburg • A44 Köln/Dortmund - Kassel - (Eisenach) – Erfurt • A49 Kassel - (Marburg/Gießen) – Frankfurt

Anreise mit der Bahn:

ICE-Linien

• Hamburg bzw. Bremen - Kassel - Frankfurt - Stuttgart bzw. Basel/Zürich • Kiel - Hamburg - Kassel - Würzburg - München bzw. Nürnberg/Wien • Berlin - Braunschweig - Kassel - Frankfurt – München

IC-Linien

• Hamburg - Kassel - Frankfurt – Konstanz • Aachen/Düsseldorf - Kassel - Erfurt – Weimar

Weitere Informationen erhalten Sie vom Kongress Palais Kassel, Holger-Börner-Platz 1, 34119 Kassel, Tel. +49(0)561 7077-02, Fax +49(0)561 7077-240, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.kongress-palais.de und bei der Kassel Marketing GmbH, Obere Königstr. 15, 34117 Kassel, Tel. +49(0)561 7077-07, Fax +49(0)561 7077-200, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.kassel-marketing.de



Bildnachweis: Kongress Palais Kassel