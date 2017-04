App hilft Ziele nicht aus den Augen verlieren

Haben Sie sich irgendwann einmal vorgenommen, dass Sie Wellenreiten lernen möchten? Oder wollten Sie schon immer mit einer Harley-Davidson quer durch Kalifornien fahren? Vielleicht ist es auch Ihr größter Wunsch, endlich 10 Kilo abzunehmen. Mit der Ipod App “2DoBefore” können Sie auf einfache Weise eine Liste mit all den Dingen erstellen, die Sie in Ihrem Leben unbedingt noch machen möchten - eine Liste mit all Ihren Zielen, Träumen und Vorstellungen.

Wie heisst es so schön? "Aus den Augen aus dem Sinn"

„2DoBefore“ soll Sie ermutigen, mit der täglichen Routine zu brechen. Das Leben ist kurz und wir verbringen viel zu viel Zeit mit Dingen, die wir angeblich tun "müssen". Was wir wirklich wollen, gerät dabei oft in Vergessenheit.



Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Wünsche zu formulieren und darüber nachzudenken, was Sie immer schon einmal machen wollten. Wovon haben Sie geträumt als Sie jung waren? Haben Sie diese Träume in die Tat umgesetzt? Egal, ob es dabei um einzelne Ereignisse geht oder um Prozesse, die Wochen, Monate oder Jahre dauern – Ihre „2DoBefore “-Liste wird Sie immer daran erinnern, dass diese Welt voller großartiger Möglichkeiten steckt, die es zu nutzen gilt.



Beim Erstellen der Offen-Liste werden Sie feststellen, dass es viel Spaß macht, sich zu überlegen, was Sie im Leben gerne einmal tun würden, unabhängig davon ob sich der Wunsch realisieren lässt oder nicht.

Spätester Realisierungszeitpunkt gesetzt?



Innerhalb der Offen-Liste können Sie sich Zeiträume setzen, in denen Sie Ihr Ziel erreichen wollen. Dies kann ein bestimmtes Alter oder eine Zeitspanne sein. Die App erinnert Sie auf einen Blick daran, wie viel Zeit Ihnen noch bleibt, um Ihren Wunsch in die Tat umzusetzen. Vielleicht ist die Umsetzung des Wunsches von bestimmten Voraussetzungen abhängig, wie z.B. Geld oder Hilfe von Freunden ect.



Sie können deshalb jedem Punkt auf Ihrer Liste Beschreibungen und Bilder hinzufügen. Die Ziele, die Sie in die Tat umsetzen , bilden die Gemacht-Liste. Dieser Liste können Sie außerdem alles hinzufügen, was Sie in der Vegangenheit bereits erreicht haben und sich so einen Überblick über alle Erfolge und gelebten Träume in Ihrem Leben verschaffen.

Vorschlagsliste mit bekannten Wünschen

Vielleicht finden Sie auf der Ideen-Liste zusätzliche Anregungen für sich selbst. Es wurden die unterschiedlichsten Wünsche und Ziele zusammengetragen. Sie können die Beispiele aus der Vorschlags-Liste für Ihre eigene Offen-Liste übernehmen oder auf die Gemacht-Liste setzen.



“2DoBefore” – wie viele Ziele haben Sie erreicht? Ihre Ziele und Erfolge können Sie direkt auf Facebook mit Ihren Freunden teilen oder per E-Mail versenden.

Dieses sinnvolle App ist im AppStore erhältlich (0,79€)