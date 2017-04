Dreidimensionale Einsichten in Citizen Kane Orson Welles und Rosebud

Wie schon mehrfach bewährt, sollen Hintergrundinformationen und Anekdoten, diesmal rund um das Filmschwergewicht O. Welles und

sein Meisterwerk würdigen.



Ort der Handlung ist die ca. 200 Personen fassende Aula der Hochschule für Philosophie in der Kaulbachstraße 31a, 80539 München am Donnerstag 10.12.2009 um 19:00 Uhr. Ein einmaliger Termin!



An diesem Abend wird der österreichische Journalist und Autor Gregor von Mannstorff in seiner bekannt lässig-lockeren Art nicht nur dem Genius Orson Welles und dem Film der Filme die Dritte Dimension verleihen, sondern mit dem Publikum auch den Versuch wagen, das bekannt-berüchtigte Codewort „Rosebud“ zu entschlüsseln.



Gregor von Mannstorff hat unter dem Autorennamen "Gregor Ball" bereits über die deutsche und internationale Filmstars wie Heinz Rühmann, Gert Fröbe, Curd Jürgens, John Wayne, Anthony Quinn sowie Grace Kelly und Marlene Dietrich populärwissenschaftliche Fachbücher veröffentlicht (Citadel-Goldmann, Heyne-Filmbibliothek).



Auch bei dieser Filmvorführung wird er sein Fachwissen in amüsant- charmanter Weise dem Filmpublikum und Orson Welles Fans allgemein verständlich näher bringen.



„Cineasten-Eklektizismus und andere kaum aussprechbare Wortschöpfungen gibt es bei mir nicht“, sagt Gregor von Mannstorff. „Mögen Cineasten noch so sehr darauf pochen – die Dritte Dimension eines filmischen Meisterwerks – lässt sich auch einfach erklären.“



Wer die geballte Wucht von Orson Welles auf einer klassischen Kinogroßleinwand erleben will, ist an diesem Abend in München am richtigen Ort und wer den Weg scheuen sollte, kann sich den Film auf DVD am heimischen Flachbildschirm zu Gemüte führen. Dann müssen Sie allerdings auf Gregor von Mannstorff und sein schäumendes Parlando verzichten, was sicher schade wäre.



Reservierungsmöglichkeiten und weitere Informationen sind bei Andreas Geiger, Florian Scheidl und Alexander Schnorbusch per Email

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich.



Der Eintritt ist frei!



Foto: JPC