Sonderausgabe "Ostern 2015" mit Reisetipps und Empfehlungen für die moderne Osterdeko

Darunter ist ein Gruppenangebot enthalten, das es in sich hat. Mit altbewährten Pferdeplanwagen können Gruppen entlang der Aischgründer Bierstrasse von einer Bierzapfsäule zur nächsten fahren und lernen die süffigen Biere der Region in entspannter und in lustiger Runde einmal so richtig kennen.



Im fränkischen Weissenburg laden Traditionsgastgeber zu Ostern ein. In historischen Gemäuern und Fachwerkhäusern werden die Gäste von den Chefs des Hauses persönlich begrüßt und kümmern sich um das Wohl ihrer Gäste, eben familiengeführte herzliche Traditionshäuser, die an Ostern einiges zu bieten haben.



Neben weiteren Ausflugszielen gibt es auch Tipps rund um die Ostergeschenke und Bastelvorschläge. Wer besondere Ostergeschenke im Oternest verstecken möchte, findet eine Auswahl an Vorschlägen, was in das Osternest gelegt werden kann. Vom niedlichen Wichtelpärchen für Kinder bis zu Tierfiguren aus natürlichen Materialien ist auch so mancher Dekotipp zu finden.



Die Redaktion wünscht viel Spaß und Erfolg bei der Ostereiersuche an Ostern 2015.



Das Ostern Special finden Sie unter www.ostern.germannews.com