Metropole Ruhr feiert 15 Jahre ExtraSchicht

Auch Schiffsshuttle auf den Kanälen und die historische RuhrtalBahn verbinden die Spielorte. Das Festivalticket beinhaltet nicht nur freien Eintritt zu allen Spielorten und Veranstaltungen, sondern auch freie Fahrt mit allen Verkehrsmittel bis um 7 Uhr morgens des Folgetages.



Im Gelsenkirchener Nordsternpark stehen zum Beispiel außergewöhnliche Kunstformen wie Action Painting oder Tanzakrobatik auf dem Programm, die das Künstlernetzwerk Insane Urban Cowboys in einer „Show Collage“ aufführt. Auch in klassischeren Bereichen gibt die ExtraSchicht jungen Künstlern eine Plattform: In der Jahrhunderthalle Bochum und in der Henrichshütte Hattingen überzeugen die Newcomer des Klavierfestivals Ruhr die Zuhörer von ihrem Talent und im Bochumer Eisenbahnmuseum zeigen Jungdarsteller der Theodor-Körner-Schule ihr Können. Auch etablierte Künstler wie der Liedermacher Stoppok, der Kabarettist Torsten Sträter oder der Comedian Abdelkarim kommen zum 15. Geburtstag der ExtraSchicht.



Gigantische Stabpuppen des Straßentheater-Acts Dundu agieren in der Kulisse einer großflächigen Lichtkunstinstallation auf dem Gelände des Zollvereins in Essen, ein Unesco-Welterbe. Neben den bekannten Orten der Industriekultur wie Gasometer Oberhausen, Kokerei Hansa und Zeche Zollern in Dortmund, sind mit dem Bergpark Lohberg in Dinslaken, dem Fördermaschinengebäude Schacht IV in Moers und der Kulturbrauerei Hülsmann in Herne drei neue Spielorte dabei.



Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, über die Ticket Hotline (01806/181650) sowie über ein Bestellformular im Internet unter www.extraschicht.de