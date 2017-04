Alles für den Wanderurlaub: TourNatur in Düsseldorf

Die TourNatur zieht in diesem Jahr in die Halle 4 des Düsseldorfer Messegeländes um und ermöglicht den Besuchern dadurch eine noch engere Anbindung an den CARAVAN SALON. „Die von Besuchern und Ausstellern geschätzte räumliche Trennung der Touristikanbieter und des Ausrüstungsbereiches bleibt zur besseren Orientierung natürlich erhalten“, sagt Stefan Koschke, Director der TourNatur. Insgesamt werden zur 13. Auflage über 35.000 Besucher erwartet. Die TourNatur ist Deutschlands einzige Publikumsmesse rund um Wandern und Trekking.



Mit mehr als 5.000 Wanderzielen bietet die TourNatur einen einmaligen Überblick über weltweite Wanderziele. Individualreisende, die auf eigene Faust eine neue Region entdecken möchten, kommen ebenso auf ihre Kosten wie Anhänger von organisierten Touren und Gruppenreisen. Natürlich sind Wanderklassiker wie die Alpenregionen, die deutschen Mittelgebirge oder Küstenregionen vertreten - aber auch Wanderdestinationen auf den Mittelmeerinseln, stadtnahe Wege und Erholungsgebiete für Tagesausflüge. Sogar exotische Ziele wie beispielsweise La Réunion im Indischen Ozean gehören zum Angebot. Die Aussteller stellen gerne individuelle Touren zusammen, empfehlen Unterkünfte und organisieren moderne Wanderservices wie Gepäcktransport, Wandertaxi oder GPS-Führer.

Lebendige Eindrücke von Wegen und Regionen vermitteln die Vorträge auf der Bühne „Rastplatz“. Hier finden auch Auszeichnungen von Wanderwegen statt.



Individuelle Beratung im Ausrüstungszentrum



Um die auf individuelle Bedürfnisse angepasste Ausrüstung zu finden, ist die richtige Beratung unerlässlich. Dazu stehen bei der TourNatur geschulte Fachleute im Ausrüstungszentrum „TourParcours“ bereit. Unabhängige Wanderexperten informieren hier über moderne Funktionstextilien und wichtige Ausrüstungsgegenstände. Auch in diesem Jahr werden an verschiedenen Stationen thematische Schwerpunkte gesetzt. Gezielte Informationen gibt es unter anderem zu Themenbereichen wie beispielsweise „Trekking“ oder „Wandern für Einsteiger“.



Die TourNatur ist von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. September 2015, täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr in Halle 4 des Düsseldorfer Messegeländes geöffnet.



Die Eintrittskarten für die TourNatur gelten auch für den parallel stattfindenden CARAVAN SALON und kosten für Erwachsene 14 Euro. Kinder, Schüler und Studenten zahlen einen ermäßigten Eintrittspreis. Alle Tickets, die online erworben werden, gelten für die eingetragene Person bis zu zwei Tage. Online-Tickets gibt es auf www.tournatur.com. Zudem sind die Karten ab August in ausgesuchten ADAC-Geschäftsstellen erhältlich. Die Eintrittskarte im Vorverkauf beinhaltet die kostenlose Hin- und Rückfahrt zum Messegelände mit allen VRR-Verkehrsmitteln am Tage des Messebesuches (DB 2.Kl.).



Weitere Informationen rund um die TourNatur und den Ticketshop gibt es auf der Website www.tournatur.com

Foto: Messe Duesseldorf / ctillmann