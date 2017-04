Wandern und biken rund um Sóller auf Mallorca

Wanderer, Bergsteiger und Radfahrer finden dort ein wahres Eldorado. In dieser naturreichen Kulisse „thront“ das Hotel Espléndido direkt am Meer. Die Aussicht ist atemberaubend, das Ambiente zum Verlieben. Auf den verschiedenen Sonnenterrassen und Schattendecks, an den Pools, in den blühenden Gärten und am Strand spielt sich das süße Urlaubsleben ab.



Eine stylische Wellness- und Fitnessarea gibt dem modernen Vintage-Strandhotel das exklusive Extra. Wohltuende Massagen, Maniküre und Pediküre gönnen sich Genießer open air mit Blick auf das blaue Meer. Nach dem Saunagang wird im Freien unter Palmen geruht. Die Küche des Espléndido begeistert mit den Köstlichkeiten der Mittelmeerküche und internationalen Spezialitäten. Wer sich lieber auf ortskundige Führer verlässt, nimmt an den geführten Wander- und Radtouren des Hotels teil. Freunde des Wassersports stechen mit einem Kayak oder Boot in See, „stürzen“ sich beim Canyoning ins Abenteuer oder tauchen an einem der zahlreichen sehenswerten Tauchplätze unter.



Weitere Infos erhalten Sie vom Hotel Espléndido, Es Traves 5, 07108 Puerto de Sóller, www.esplendidohotel.com