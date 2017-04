Sexy Spaß für Junggesellenfeier in Prag

Aus den USA stammend, hat Tabledance (auf dem Tisch erotisch und animierend tanzen) schon seit längerem in Europa seinen Einzug gefunden und wird mittlerweile auch von vielen Frauen gerne für Damenabende wahrgenommen. Das verwundert nicht, sind die sogenannten Tabledancer, ob Frau oder Mann, zum überwiegenden Teil sexy anzusehen und bieten den Sinnesnerven das, was oftmals zu Hause verpönt und nur selten geboten wird. Gerade bei einer feucht-fröhlichen Verabschiedung des Junggesellen darf es schon einmal auch etwas unzüchtiger abgehen.

Die biedere Hausfrau (Jamie Lee Curtis) in dem Film "true lies" (mit Arnold Schwarzenegger) zeigte, dass es spannend und zugleich anregend sein kann oder zumindest sein sollte, wenn ein Tabledance aufgeführt wird. Bei Jamie Lee Curtis ging es eher in die falsche Richtung und so hatte das Kinopublikum seinen Spaß.

Wer professionellen Tabledance sehen und erleben möchte, dem Junggesellen den Abschied als unverheirateter Mann noch schnell etwas schwerer machen möchte, dem sei Prag aus Ausflugsziel empfohlen. Denn dort befindet sich der Goldfingers Gentlemen Club mit einem Programm, der das Feiern einer Party professionell möglich macht.

So gibt es ein spezielles Junggesellenabschiedsprogramm, bei dem die nichts ahnende gefeierte Person aufgefordert wird, auf die Bühne zu kommen (von einer der jeweiligen Gelegenheit entsprechenden Musik begleitet – Hochzeitsmarsch, viel Glück und Gesundheit… usw.).

Auf der Bühne warten zwei wunderschöne Girls auf ihn, die nicht nur eine Show nur für ihn vorführen, sondern auch gründlich dafür sorgen, dass er diese Feier nie vergisst. Zu den beliebtesten Praktiken der Girls zählt z. B. das Fesseln des Gefeierten an der Stange, das Entkleiden, die Mädels Reiten auf dem Gefeierten, oder schauen sich seine Unterwäsche oder vielleicht auch mehr an. Jeder Gefeierte bekommt dazu auch noch ein Geschenk von der Geschäftsleitung.

Alternativ bietet Goldfingers ein Party-Paket das eine VIP-Tisch-Reservierung, 10 Goldfingers-Dollars gratis, 0,7 l Alkohol nach Wahl + alkoholfreie Getränke gratis (höchstens 10) und eine Lesbenshow auf dem Tisch für die ganze Gruppe zaubert.

Machen Sie mit dem Junggesellen oder der Junggesellin einen Ausfug nach Prag und überraschen sie mit einem aussergewöhnlichen Event, den der Junggeselle(in) so schnell nicht wieder vergisst.

Das historische Zentrum Prags ist von der UNESCO als eine der 12 Welterbestätten Tschechiens anerkannt. Die „Goldene Stadt“ zeigt heute ein geschlossenes, von Gotik und Barock geprägtes Stadtbild und die Menschen sind offen und freundlich zu Touristen. Im Rahmen eines Aufenthaltes sollten Sie vor dem Junggesellenabschied auf jeden Fall Sehenswürdigkeiten wie die Prager Burg, die Karlsbrücke, die mittelalterliche Rathausuhr besuchen, die diese Stadt zu einem beliebten Ziel für Touristen machen. Mit mehr als fünf Millionen ausländischen Touristen im Jahr zählt Prag immerhin zu den zehn meistbesuchten Städten Europas und ein Stadtbummel vor dem speziellen Abend lenkt den Junggesellen oder die Junggesellin ab, so dass die Überraschung noch einmal so stark sein wird.

