Flughafentransfer auf Mallorca mit dem eigenen Shuttle

Damit der Urlaub von der ersten Sekunde an ein Erfolg mit bester Erholung ist, gibt es den Flughafentransfer Mallorca , der für einen reibungslosen Transport vom Flughafen in Palma an den Zielort sorgt. Innerhalb kurzer Zeit sind die Urlauber in ihrem Hotelzimmer, in ihrer Suite, in ihrem Ferienbungalow oder in einer klassischen Finca im spanischen Baustil angelangt.



Gäste haben die Wahl zwischen einem einfachen Shuttle und einer großen Limousine, die die Privatsphäre zu 100 Prozent schützt. Shuttle Wagen und Limousine können zu allen Orten auf der Insel zu einem günstigen Preis gebucht werden, so dass das Urlaubsbudget in jeder Hinsicht geschont wird. Nach der Ankunft geht es an den Strand, mit dem Fahrrad in die Berge oder in das nächste Tapas Lokal, in dem der Urlaub auf Mallorca auch zum Gourmet Erlebnis wird.



Statt einer teuren Taxifahrt oder einer Fahrt mit vielen fremden Menschen mit dem Bus des öffentlichen Nahverkehrs der Insel genießen die Gäste im privaten Shuttle Service ihre Ruhe und freuen sich über jede Sekunde auf dem Weg ans Ziel. Ob mit der LuxusLimousine, dem eigenen Mini-Bus für Gruppenfahrten oder privater Taxitransfer. Alle Arten sind kostengünstige Shuttle-Transfers.

Selbst bei einer Verspätung des Fluges wartet der Fahrer des privat gemieteten Shuttle auf seine Gäste, so dass sich Urlauber immer auf diesen Service verlassen können. Auch mitten in der Nacht werden die Gäste sicher und zuverlässig zu ihrem Hotel, ihrer eigenen Finca oder zur Ferienanlage transportiert, so dass sie sich auf den kommenden Morgen am Strand, im Freizeitpark oder auf dem Segelschiff freuen können. Neben den schönen Stunden im Liegestuhl genießen Urlauber den Wassersport vom Schwimmen über das Surfen bis zum modernen Stand Up Paddeln auf der Insel, die von vielen Gästen mit dem Segelschiff schon komplett umrundet wurde. Eine Wanderung durch die Naturschutzgebiete macht mit einem erfahrenen Führer am meisten Spaß. Viele Gäste fahren auch gerne mit dem eigenen Rad quer über die Insel zu den traditionellen Bauernmärkten. Auch für das eigene Rad und das Surfbrett von daheim ist ausreichend Platz im privaten Shuttle Fahrzeug.

Mallorca begeistert mit gastfreundlichen Menschen, einem einzigartigen Service rund um die Uhr und mit exklusiven Landschaften zwischen Küste und Hinterland, so dass sich Gäste unter der warmen Sonne des Mittelmeeres bald schon wie zu Hause fühlen. Mallorca von Anfang genießen - mit dem Holidaytaxi kein Problem.