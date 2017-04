Navigationssysteme im Mietauto

Navigationssysteme sind praktische Helfer im Alltag. Ob man beruflich unterwegs ist oder privat ein Ziel erreichen möchte, die kleinen Geräte helfen, rechtzeitig und ohne Umwege anzukommen. Wer daran gewöhnt ist, möchte sich im Urlaub nicht mühsam durch Kartenmaterial suchen, sondern verlässt sich gerne auf die elektronischen Wegweiser. Nicht nur die Geschäftsreise, auch die Ferien fangen einfach viel entspannter an, wenn man schon am Flughafen ein Ziel eingeben kann und am richtigen Ort stressfrei ankommt.

Der Mietwagenanbieter "holiday autos" bietet in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Neuseeland, Österreich, Portugal und in den USA Ferienmietwagen mit Navigationssystem als Inklusivpaket an.



Wie ein Sprecher mitteilt, stehen, sofern Fahrzeuge nicht über integrierte Navigationssysteme verfügen, an den Stationen aufgrund der hohen Nachfrage überwiegend mobile Geräte zur Verfügung, so dass jeder Kunde auf jeden Fall über ein Navigerät verfügt. Die Handhabung, ob fest eingebaut oder mobil, soll sehr einfach sein, da es keine Sprachbarrieren gibt. Alle Navigationssysteme sind international ausgerichtet.



Der Autovermieter kennzeichnet seine Angebote mit Navigationssystem mit dem zweiten Buchstaben "N".



Buchungsinfos: Alle Mietwagen-Angebote sind unter der Rufnummer 0180 - 5 17 91 91 (14 Cent/Min.), im Reisebüro oder im Internet unter holiday auto zu buchen.