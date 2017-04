5.0 out of 5 based on 1 vote

Shades on Airport - Prickelnde Leidenschaft - 5.0 out of 5 based on 1 vote

Vorbei an glühenden Augen. Domina dominiert... rauf und runter den Körper skalierend ... Der Aufforderung sich des Oberteils zu entledigen folgend, wie in Trance. danach den Boden der Allherrlichkeit beschreitend, mit erwartungsvollen Augen und leisem Atem, Schritt für Schritt ein Stück weiter zur Erfüllung. Hier angelangt, erwartungsvolle Augen der Begierde, denen folgend den bereitwilligen Händen jedes einzeln Fingers spürend auf jedem noch so intimen Zentimeter Haut.



Die sensible Lust-Region der Lenden. An banalem Textil vorbei, hin zur nackten Haut, unterhalb des Bauchnabels, an welchem es immer besonders prickelt, danach ohne zu atmen weiter, erwartend der Dinge, die da Kommen.... und jetzt hautnah wieder ganz von vorn.



Die Haut glüht, der Atem stockt nochmal und immer wieder von den Schultern abwärts. Erst die eine, dann die andere Seite entlang, gleitend bewegen sich gezielt koordinierte Finger, gekonnt an zarten Körperpartien vorbei. Ein erotischer Hauch liegt unweigerlich in der Luft der Lüfte.



Dann kommt, was kommen muss. DAS "Gerät" zum Einsatz, in seiner immer wiederkehrend bekannten Form. Mit aller Potenz aufgeladen und erneut einsatzbereit, dominant geführt von oben nach unten, von vorne, von hinten und wenn dies den Erwartenden noch nicht entsprach folgt die Zugabe.



Fußsohle von A-Z.... Ansatz - Ferse bis zum kleinen Zeh.... es prickelnd nicht nur in "meine Bauchnabel". Ein Akt der täglichen Bemühungen, eine Leidenschaft, die kaum Grenzen kennt....shades of grew ...oder der tägliche Wahnsinn on Air ....shades of Safe......

Welcome on the Airport, an der Sicherheitsschleuse.