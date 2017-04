Glamping ist das neue Camping

Ein Reisetrend jagt den nächsten. In die abgelegensten Orte auf der Welt zieht es die Abenteuerlustigen. Wer träumt nicht von einem Trip in die Anden zum Machu Picchu oder von einer Safari in Afrika? Wenn uns das Reisefieber packt, ist die Fantasie grenzenlos. Aber mal ehrlich: Wir möchten höchstens zwei Wochen unseres Urlaubs investieren und die möglichst bequem und erholsam an Orten verbringen, die der ganzen Familie gefallen.

Dass sich das Gefühl von Abenteuer mit einem Familienurlaub vereinbaren lässt, zeigt eine völlig neue Art, seine Ferien zu verbringen. Wie wäre es, statt in einem langweiligen Ferienhaus, seine Nächte mit den Liebsten in einem vollausgestatteten Lodgezelt zu verbringen? Ein Hauch von „Jenseits von Afrika“ umgibt das geräumige Jungle- oder Safari-Zelt und lässt die Bewohner von fernen Ländern träumen.

Im Einklang mit der Natur leben und doch alle Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation genießen – so bleiben keine Urlaubswünsche offen: Glamping heißt das Zauberwort und ist der neueste Trend im Campingbereich. Das „Glamorous Camping“ darf ruhig wörtlich genommen werden, denn der Komfort eines Hotels wird hier perfekt mit der Freiheit eines Campingplatzes kombiniert.

Camping ist immer noch die beliebteste Art, seinen Urlaub zu verbringen, und warum sollte man dabei auf ein wenig Luxus verzichten? Das haben sich auch die Experten von Suncamp holidays gedacht und für ihre Gäste SunLodge-Unterkünfte an den schönsten Plätzen Europas aufgeschlagen. Vom Abenteuer-Lodgezelt über Luxus-Mobilheime bis hin zum Highlight, der RoyalLodge – alle sind sehr geschmackvoll mit edlem Teakholz-Mobiliar eingerichtet, verfügen über eigene hochwertige Sanitäranlagen, eine voll ausgestattete Küche und extragroße Betten.

Derzeit findet man Sunlodge Glamping-Unterkünfte auf 32 ausgesuchten Campingplätzen, beispielsweise in Südfrankreich, in Kroatien, am Gardasee oder an der Costa Dorada, um nur einige zu nennen. Als Mitglied des DRV und tourvers weiß Suncamp holidays, was Campingfreunde schätzen und lässt jährlich alle Plätze, auf denen SunLodges stehen, auf deren Qualität prüfen. Das Wichtigste für den Glamping-Urlaub: Auch außerhalb des Platzes gibt es viel zu erleben.

