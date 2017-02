Buchempfehlung "Lampenfieber"

Also weiterbasteln und einleuchtende Geschenke für jeden Anlass aus der Heimwerkstatt zaubern.



Apropos: Im Gegensatz zu den verschwurbelten Entwürfen so mancher Designer bestechen die Vorschläge von Herwig Huber durch schnörkellose Design. Immer reduziert auf das Wesentliche, dabei immer wieder ausgeprägt komisch im Sinne von schmunzelnder Ironie.



Ein toller Gegenentwurf zur Massenware bei Ikea und Co. Fragt sich nur, wann die Elche die Huber’schen Entwürfe abkupfern. Aber vorher: ran an die Werkzeugkiste und mehr Licht.



Ach ja: und fein geschrieben ist das Standardwerk für den modernen Lampenbauer obendrein. Zudem ist jedes Projekt äußerst anschaulich mit step by step-Fotos erklärt. Werkzeuge, Spannung und lichttechnische Grundbegriffe werden obendrei erhellend erklärt. Jetzt kann sich niemand mehr rausreden, der immer noch in langweiligem Licht lebt.



Mehr über Herwig Huber und seine Arbeiten unter http://www.herwighuber.de/



Erhältlich wie immer analog im Buchhandel oder online hier:

