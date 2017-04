Traumhafte Weihnachten im Europa-Park

Zahlreiche Attraktionen wirbeln durch kristallklare Landschaften und bereiten zauberhaftes Vergnügen.* In der Spanischen Arena begeistert die Ausstellung „MAGIC ICE − die traumhafte Märchenwelt aus Eis“ die Gäste. Über 30 bis zu vier Meter große Eisskulpturen entführen die Besucher auf eine glitzernde Zeitreise durch den Europa-Park. In Skandinavien sausen mutige Winterabenteurer auf Skibobs um die Kurven oder stellen ihr Talent auf der großen Eislauffläche auf dem See unter Beweis.

In der Indoor-Spielewelt „Limerick Castle“ im neuen Themenbereich „Irland – Welt der Kinder“ gehen die Kleinen auf Entdeckungsreise, während die Eltern sich bei einem Irish Coffee im weihnachtlich dekorierten „The O'Mackay's Café and Pub” aufwärmen. Einen traumhaften Blick über den adventlich geschmückten Europa-Park erhaschen die Besucher im 55 Meter hohen Riesenrad „Bellevue“ im Portugiesischen Themenbereich. Die jungen Besucher können im Französischen Themenbereich eine Schneerampe mit Snowtubes hinunterrutschen und die Erwachsenen genießen in der Eisbar „Glaciar“ im Spanischen Themenbereich einen heißen



Janosch-Ausstellung



Diesen Winter präsentiert der Europa-Park über 200 Exponate des berühmten Künstlers Janosch in der Mercedes-Benz Hall. Egal ob „Oh, wie schön ist Panama“ oder Tigerente, die liebevoll gezeichneten Werke begeistern die ganze Familie. Die Ausstellung zeigt Gemälde auf Leinwand, Zeichnungen und Grafiken aus rund 60 Jahren seines Schaffens. Figuren wie Schnuddel, der Bär, die Tigerente, der Kastenfrosch, Emil und seine Bande und Wondrak haben den Illustrator, Kinderbuchautor und Schriftsteller Janosch weltberühmt gemacht. Seine Werke zeichnen sich durch humoristische, aber auch gesellschaftskritische Details aus. Zahlreiche Leihgaben aus seinem persönlichen Besitz ermöglichen zudem einen tiefen Einblick in die Welt des Künstlers. Der Besuch der Janosch-Ausstellung ist im Parkeintritt inbegriffen.



Fantastische Shows



In der kalten Jahreszeit lockt eine Vielzahl an Show-Highlights in Deutschlands größtem Freizeitpark. Tänzer, Artisten und Clowns begeistern mit der zauberhaften „Zirkus-Revue“. Das Globe Theater-Musical „Ein musikalischer Weihnachtsmarkt“ bietet beste Unterhaltung für die ganze Familie. Nicht nur die kleinen Gäste können sich in der Eisshow „Surpr'Ice with the son of Santa Claus“ oder beim beliebten Kinder-Musical „Ich will ... das Weihnachtschaos“ verzaubern lassen. Auch die „Winter Starlight Parade“ zieht durch den Europa-Park und eine neue Akrobatik-Show in der Mercedes-Benz Hall sowie die Lichtershow „Luna Magica“ auf dem See im Abenteuerland versprechen ein buntes Programm für Groß und Klein. In „Irland – Welt der Kinder“ treffen die Gäste Ed Euromaus in „Ed's Mobile Home” und erfahren bei der Show „The Secrets of Limerick Castle“ alles über die Geheimnisse der neuen Indoor-Spielewelt. Im Magic Cinema 4D lockt ein Abenteuer mit der „Happy Family“.



Einen zusätzlichen Höhepunkt bietet die Dinner-Show „Cirque d'Europe“, bei der die Besucher ein spektakulärer Abend im prachtvollen Barocktheater „Teatro dell'Arte“ erwartet. Die einmalige Kombination aus artistischen Meisterleistungen, Livemusik, Comedy und einem exquisiten Menü kreiert von 2-Sterne Koch Peter Hagen-Wiest sorgt vom 17. November 2016 bis 11. Februar 2017 für erstklassige Unterhaltung und exklusive Gaumenfreuden.



Stimmungsvolle Weihnachtsmärkte

Der Altertümliche Christkindlmarkt im Historischen Schlosspark Balthasar lädt auch in diesem Jahr mit seiner gemütlichen Atmosphäre, melodischer

Weihnachtsmusik und winterlichen Düften auf einen Spaziergang ein. In zahlreichen Zelten im Deutschen Themenbereich werden alte Berufe wie der des Buchbinders oder des Goldschmieds vorgestellt. Außerdem können die Besucher eine Puppenklinik, Lehmfiguren, alte Schwarzwälder Uhren und vieles mehr entdecken. Bei Einbruch der Dunkelheit erleuchten Fackeln und Feuerstellen die Stände. Beim Weihnachtsmarkt in der Deutschen Allee erwarten die Gäste kulinarische Köstlichkeiten wie Wurst- und Käsespezialitäten, feine Schokoladen oder Spirituosen aus der Region sowie aus ganz Europa.



Silvester-Party im Europa-Park



Am 31. Dezember können sich die Gäste ab 21 Uhr bei relaxter Lounge-Musik auf eine aufregende Silvesternacht einstimmen. Ab 22 Uhr bringt „DJ BBC“ den Europa-Park Dome mit Soul, Funk, RnB, Latin und Hip Hop zum Kochen und „Tom de la Cruz“ begeistert die Gäste mit Charts, Dance und House. Wer sich einmal wie ein Star fühlen möchte, ist beim Karaoke im Traumpalast bestens aufgehoben. Bars und Cocktailstände sowie ein vielfältiges Snackangebot sorgen für die nötige Stärkung der Partygäste.

Um Mitternacht erleuchtet schließlich ein gigantisch buntes Feuerwerk die Skyline von Deutschlands größtem Freizeitpark. Fremde werden zu Freunden, über 2.000 Menschen liegen sich in den Armen und wünschen sich vor der fantastischen Kulisse des winterlich geschmückten Europa-Park ein frohes neues Jahr. Diese Silvesterparty ist ein absolutes Muss für jeden, der in einer grandiosen Atmosphäre in das neue Jahr starten möchte.



Zauberhaft übernachten

Für all diejenigen, die von der winterlichen Pracht nicht genug bekommen können, bieten die fünf parkeigenen 4-Sterne Erlebnishotels traumhafte Übernachtungsmöglichkeiten in stimmungsvollem Ambiente. Die Gäste genießen entspannende Massagen, heißen Wintertee vor kuscheligen Kaminen und adventlich geschmückte Bars. Urig und gemütlich präsentiert sich auch das Camp Resort während der kalten Jahreszeit. Wilde Cowboys und Indianer übernachten zu ausgewählten Terminen in beheizten Blockhütten und Planwagen.