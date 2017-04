Ein Urlaub im Ferienhaus ist der ideale Ausgangspunkt

Zwölf Millionen Deutsche können nicht irren: So viele Bundesbürger verbrachten vergangenes Jahr nämlich ihren Sommerurlaub in Dänemark. Sie alle schätzen die weiten, sauberen Sandstrände, die vom Buddeln und Plantschen bis zum Surfen und Kiten für jedes Alter tolle Möglichkeiten bieten. Außerdem locken das romantische Hinterland mit Burgen und Schlössern, eine Umgebung ohne Berge zum Radfahren, Küsten und weite Hügel- und Heidelandschaften zum Wandern oder der nächste stille See zum Angeln. Der beste Ausgangspunkt, um Dänemarks Vielfalt zu zweit, in der Gruppe oder als Familie zu entdecken, ist ein Urlaub im Ferienhaus.

Fernab von Massentourismus und Betonburgen und geeignet für jede Urlaubskasse findet jeder Reisende seinen passenden Ferienhausurlaub in Dänemark. So hat man die Wahl zwischen einem urgemütlichen Holzhaus für romantische Stunden mit dem Partner, einem erstklassig ausgestatteten Penthouse mit mehreren Terrassen für Sonnenanbeter oder einem reetgedeckten Luxuslandhaus mit Sauna, Pool, Whirlpool und Kamin inmitten herrlicher Natur und dem Meer direkt vor der Haustür.

Um zu buchen, muss man nicht lange suchen: Der dänische Ferienhaus-Vermittler Cofman hat in seiner Datenbank 95 Prozent aller Ferienhäuser in Dänemark gespeichert. Unter der Webadresse www.cofman.de findet man mit ein paar Klicks zu seinem Traum-Ferienhaus, stets stilvoll im skandinavischen Design eingerichtet und ausgestattet mit allem, was das Herz begehrt.

Auch wer es lieber ausgefallen mag, wird bei dem Ferienhaus-Portal fündig. So bietet Cofman eine große Auswahl an Hausbooten – auch diese so verschieden und einzigartig wie die Urlauber selbst. Am Ringkøbing Fjord beispielsweise versprechen 105 Quadratmeter im lichtdurchfluteten, modernen nordischen Design ein ganz besonderes maritimes Erlebnis.

Zum exquisiten Interieur gehören unter anderem ein Whirlpool und ein Kamin. Sehr schön und luxuriös ausgestattet ist auch das Hausboot am kleinen Hafen von Hvide Sande. Von der großen Stube im ersten Stock hat man einen fantastischen Panoramaausblick und viel Lichteinfall durch die großen „Bullaugen“, die das Äußere des 5-Personen-Hausbootes prägen.