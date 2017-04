Münchner Flughafen erneut zum besten Airport Europas gekürt

Wieder großer Erfolg für den Münchner Airport: Die bayerische Luftverkehrsdrehscheibe kann sich auch 2017 wieder über den Titel "bester Flughafen Europas" freuen. Bereits zum zehnten Mal innerhalb von zwölf Jahren wurde der Flughafen München bei den jährlich verliehenen "World Airport Awards" des renommierten Londoner Luftfahrtinstituts Skytrax mit dem Titel "Best Airport in Europe" ausgezeichnet.

Im weltweiten Vergleich belegte München den vierten Platz (2016 Platz 3). Bester Flughafen der Welt bleibt der Flughafen Singapur Changi vor dem zweitplatzierten Flughafen Tokio Haneda und dem Flughafen Incheon in Seoul. Fast 14 Millionen Fluggäste aus aller Welt hatten sich dieses Jahr an der Umfrage des Instituts beteiligt und 555 Flughäfen weltweit bewertet. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Feierstunde am Rande der internationalen Flughafenfachmesse „Passenger Terminal EXPO 2017" in Amsterdam Dr. Michael Kerkloh, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Flughafen München GmbH (FMG), überreicht. "Wir freuen uns sehr, dass der Flughafen München weiterhin zur Weltspitze gehört", erklärte Kerkloh. "Diese begehrte Auszeichnung zeigt, dass der Münchner Airport auch international als besonders gastfreundlich und leistungsfähig wahrgenommen wird. Das verdanken wir dem Engagement der gesamten Flughafenfamilie, die Tag für Tag dafür sorgt, dass sich die Passagiere an unserem Airport ganz besonders wohl fühlen. Dieses großartige Abschneiden ist für uns zugleich die beste Motivation, den erfolgreichen Weg konsequent fortzusetzten."



Für die hervorragende Bewertung des bayerischen Luftverkehrsdrehkreuzes waren unter anderem die hohe Aufenthaltsqualität, das vielfältige gastronomische Angebot und die Freundlichkeit und Kompetenz des Flughafenpersonals ausschlaggebend. Besonders gut schnitt auch das Hotel Hilton Munich Airport im Urteil der Passagiere ab, das als bestes europäisches Flughafenhotel ausgezeichnet wurde.



Außer dem Titel als bester Flughafen Europas erhielt München im Namen der "World Airport Awards" noch eine zweite bedeutende Auszeichnung: Terminal 2 des Münchner Flughafens wurde erstmals zum besten Terminal der Welt gewählt. Das als Joint Venture des Münchner Flughafens und der Lufthansa betriebene Terminal 2 wurde im vergangenen Jahr durch ein Satellitengebäude (Gates K,L) erweitert, welches von Terminal 2 im Hauptgebäude mit einer U-Bahn (alle 3-5 Minuten) erreichbar ist.





Ein Wehrmutstropfen bleibt allerdings seit 2017: Der kostenfreie Kaffee für Fluggäste wurde an den Gates eingestellt. Seither können nur noch gegen Bares, großformatige Espresso-Kapsel-Maschinen genutzt werden, was einen unbeschreibbaren Müllberg nach sich ziehen dürfte. Das einbeziehen von Nachhaltigkeit, dürfte die Votings in der Zukunft allerdings stärker beeindrucken und zu keinen Freudensprüngen führen.



Das Ranking aller Flughäfen finden Sie unter http://www.worldairportawards.com/Awards/world_airport_rating.html